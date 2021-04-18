Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Sorumlusu görevine bir erkek atandı! Sosyal medya karıştı

Saadet Partisi'nin yeni görevlendirilen İstanbul İl Yönetimi açıklandı. İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı olurken, Kadın Kolları Sorumluluğuna Hakan Tevfik Erdağı getirildi. Bu gelişme sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Saadet Partisi'nin İstanbul İl Yönetimi'ne atananlar açıklandı. "Saadet İstanbul" isimli Twitter hesabından paylaşılan Başkanlık Divanı'nda bir tane bile kadın olmadığı, Kadın Kolları Sorumlusu'nun da erkek olduğu görüldü.

Saadet İstanbul hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "Yeni görevlendirilen Başkanlık Divanımız partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Yaşanabilir İstanbul İçin El Ele Hep Birlikte İnanç, Aşk ve Azimle..."

Tepkilere yol açan görev dağılımı ise şu şekilde gösterildi:

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Hakan Tevfik Erdağı isimli şahsın Saadet Partisi'nin İstanbul Kadın Kolları Sorumlusu olmasına kimse bir anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcıları da bu sebeple eleştirilerini dile getirdi.