Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin: "Milletin zor günlerinde, milletin yanındayız"
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin: "Milletin zor günlerinde, milletin yanındayız"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin: 'Milletin zor günlerinde, milletin yanındayız'
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, partilerinin değerinin vatandaş nezdinde her geçen gün daha iyi anlaşıldığını bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, partilerinin değerinin vatandaş nezdinde her geçen gün daha iyi anlaşıldığını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisi'nin Türk siyasetine yön veren en önemli siyasi hareket olduğunu savundu.

Saha çalışmalarının sonuçlarının ümit verici olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi, son zamanlarda üye sayısı en çok artan parti oldu. Saadet Partisi yükseliyor, büyüyor. Milletin zor günlerinde, milletin yanındayız. Geçim İttifakı diyerek, milletimizin yanında olduğumuzu her zaman olduğu gibi yine gösterdik. Hem ülke siyasetiyle dertlenen hem de milletin derdine çare üreten bir hareketiz. Bu rakamlar da göstermiş oldu ki Saadet Partisi, iyiyi ve doğruyu haykırdığı müddetçe giderek yükseliyor, büyüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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