Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

ZATÜRREYE BAĞLI ŞİKAYET NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Milli Gazete'nin haberine göre; 86 yaşındaki Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara'da hastaneye kaldırıldı.

SON DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Asiltürk'ün son durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

OĞUZHAN ASILTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı bulunuyor.

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Servet Uzun
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Haber: Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı - Haberler
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