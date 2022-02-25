Rüzgarım Seninle Esse sözleri! İlyas Yalçıntaş - Rüzgarım Seninle Esse şarkı sözleri nelerdir?
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İlyas Yalçıntaş'ın yeni şarkısı Rüzgarım Seninle Esse 22 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İlyas Yalçıntaş - Rüzgarım Seninle Esse şarkı sözleri nelerdir? İlyas Yalçıntaş - Rüzgarım Seninle Esse sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...
İlyas Yalçıntaş - Rüzgarım Seninle Esse şarkı sözleri sizlerle. Şarkının söz ve müziği İlyas Yalçıntaş'a aittir.
RÜZGARIM SENİNLE ESSE ŞARKI SÖZLERİ
Dur gitme,
Buralar kış oldu zor dayandım,
Bir sözle,
Yolun ortasındayım bir çare,
Renginle boyadım her anı,
Her solukta sevginle,
Ümit ettim aşka bilmesende,
***
Söz verdim,
Kendimce Cehennemde,
Günahlarla bir olsam,
Çiçeklerle bulutlarla,
bizim diyarda,
***
Rüzgarım seninle esse,
Şehre yaz gelir mi söyle,
Dön hadi inanma ellere,
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