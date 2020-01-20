Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden nereli, kaç yaşında?

20.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:21

Rüzgar Mağden, 'Taşbebek' lakaplı Gönül Yazar ile evlendi mi sorusu en çok araştırılanlar arasında. İnternetten tanıştığı bir kadına attığı mesajlarla kısa süre önce magazin gündeminde yer aldı. 32 yaş farklı olan çift evlendi. Rüzgar Mağden biyografisi, hayatı haberimizde...

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

Mağden, 1968 yılının Nisan ayında İstanbul'da dünyaya geldi. Geçmişten günümüze bir çok kanal ve yapım şirketi bünyesinde çalışmış en son Beyaz Show adlı programın yönetmenliğini yaptı. Ayrıca geçmiş dönemlerde Bir Demet Tiyatronun özel jenerik çekimleri, 2000 yılında ise TRT'nin yılbaşı programlarının yönetmenliği ile birlikte TRT'de yer alan Bir Divandan Gazel adlı belgeselin yönetmenliğini yürüttü.

ESERLERİ

Kayıp Aşklar Şehri (Kısa film – Aşk ve Psikolojik Gerilim) – (Senarist ve Yönetmen)

Kapkara (Senaryo ve Yönetmen)

Kadının Biri (Senaryo ve Yönetmen)