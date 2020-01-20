Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden nereli, kaç yaşında?
Gönül Yazar, bir süredir birlikte olduğu Rüzgar Mağden kimdir araştırılıyor. Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden'in evlendiği konuşuluyordu. Bir dargın bir barışık çiftin aralarındaki yaş farkı ise uzun süre konuşulmuştu. Rüzgar Mağden kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rüzgar Mağden, 'Taşbebek' lakaplı Gönül Yazar ile evlendi mi sorusu en çok araştırılanlar arasında. İnternetten tanıştığı bir kadına attığı mesajlarla kısa süre önce magazin gündeminde yer aldı. 32 yaş farklı olan çift evlendi. Rüzgar Mağden biyografisi, hayatı haberimizde...
RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?
Mağden, 1968 yılının Nisan ayında İstanbul'da dünyaya geldi. Geçmişten günümüze bir çok kanal ve yapım şirketi bünyesinde çalışmış en son Beyaz Show adlı programın yönetmenliğini yaptı. Ayrıca geçmiş dönemlerde Bir Demet Tiyatronun özel jenerik çekimleri, 2000 yılında ise TRT'nin yılbaşı programlarının yönetmenliği ile birlikte TRT'de yer alan Bir Divandan Gazel adlı belgeselin yönetmenliğini yürüttü.
ESERLERİ
Kayıp Aşklar Şehri (Kısa film – Aşk ve Psikolojik Gerilim) – (Senarist ve Yönetmen)
Kapkara (Senaryo ve Yönetmen)
Kadının Biri (Senaryo ve Yönetmen)