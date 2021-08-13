Rüzgar Erkoçlar kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, mesleği ne? Rüzgar Erkoçlar'ın hayatı ve biyografisi!
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Rüzgar Erkoçlar kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, mesleği ne? Rüzgar Erkoçlar'ın hayatı ve biyografisi!

Rüzgar Erkoçlar kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, mesleği ne? Rüzgar Erkoçlar'ın hayatı ve biyografisi!
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Youtube trendler listesinde yer alan Rüzgar Erkoçlar vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Rüzgar Erkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rüzgar Erkoçlar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Türk oyuncu ve fotomodel Onur Rüzgar Erkoçlar'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Rüzgar Erkoçlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı? Tüm bilgiler sizlerle...

RÜZGAR ERKOÇLAR KİMDİR?

Onur Rüzgar Erkoçlar (d. 26 Mart 1986, İstanbul), Türk oyuncu ve fotomodeldir.

Rüzgar Erkoçlar doğum tarihi : 26 Mart 1986

Rüzgar Erkoçlar kaç yaşında : 35 yaşında

Rüzgar Erkoçlar nereli : İstanbul

Rüzgar Erkoçlar mesleği ne : Oyuncu, Fotomodel

Oyunculuğa on yaşında oynadığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar, 15 yaşındayken oynadığı Molped reklamıyla ünlenmiştir. Ardından birçok projede yer alan Erkoçlar ilk olarak Berna Laçin'in başrolü oynadığı Seni Yaşatacağım adlı dizide oynamaya başlamış, bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolde olduğu Bütün Çocuklarım adlı dizide oynamıştır. Oyuncu, en çok Emret Komutanım adlı dizi ve aynı ada sahip sinema filminde canlandırdığı Foto Fato rolü ile tanınmaktadır.

20 Şubat 2013 tarihinde müzik yapımcısı Erol Köse'nin Erkoçlar hakkında Twitter'da yayınladığı mesajda, oyuncunun cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olduğu iddia edildi. Oyuncu ve kardeşi tarafından yalanlanan iddia daha sonra doğrulandı ve oyuncunun yeni adının Rüzgar olduğu aktarıldı. Erkoçlar, Ayşe Arman'a verdiği, 24 Şubat 2013'te yayımlanan röportajında iki yıldır hormon tedavisi gördüğünü ve üç hafta önce de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

RÜZGAR ERKOÇLAR'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2006 : Emret Komutanım Şah Mat : Fato

2002 : Seni Yaşatacağım : Özlem

2004 : Bütün Çocuklarım : Irmak Kıroğlu

2005/2008 : Emret Komutanım : Foto Fato

2008 : Elif : Yağmur

2008 Üvey Aile : Özlem Orakçı

2009 : Hesaplaşma : Defne

2010 : Maskeli Balo : Zehra

2010 : Çakıl Taşları : Zeynep

2012 : Yamak Ahmet : Anna

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Rüzgar Erkoçlar kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, mesleği ne? Rüzgar Erkoçlar'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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