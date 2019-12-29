Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördü

29.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:59

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle, bazı köylerdeki evlerin çatıları uçtu, hasar gören 6 ahır ve 16 samanlık kullanılmaz hale geldi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan, ilerleyen saatlerde hızını arttıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle, ilçeye bağlı Hanlı ve Karaağaç köylerinde bazı evlerin çatıları uçarken, hasar gören 16 samanlık ve 6 ahır ise kullanılmaz hale geldi. Şavşat Kaymakam vekili Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay, rüzgardan etkilenen köylere giderek incelemelerde bulundu, ahır, samanlık ve evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA

'YARALAR KISA SÜREDE SARILACAK'Kaymakam Özbay, hasar tespitinin yapılarak, kaymakamlık olarak gerekenin yapılacağını belirterek, "Rüzgarın çatıları uçurduğunu duyduk. Hemen köylerimize giderek vatandaşlarımızın zararını yerinde tespit ettik. Bir an önce sıkıntılarını azaltmak için devlet olarak, Kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa onları yapacağız. Devletimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmaz. İlgili birimlerimize gerekli talimatlar verdik. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur" dedi.