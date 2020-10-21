Rüyada leopar görmek ne anlama gelir? Rüyada leopar deseni görmek ne demektir? Rüyada leopar sevmek nasıl yorumlanır?

Rüyada leopar sevmek ve erkek leopar görmek ne anlama gelir? Rüyada leopar öldürmek ne demektir? Rüyada leopar görmek nasıl yorumlanır? Rüyada leopar görmenin görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada leopar görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak leopar görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada leopar görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA LEOPAR GÖRMEK

Rüyada leopar görmek, rüya sahibinin meslek hayatında ve iş yaptığı sektörde çok dişli meslektaşları olduğuna, onlar nedeni ile ticaretin kıran kırana geçtiğine, rüya sahibinin bu durumdan bir hayli etkilendiğine ve çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığına tabir edilir. Rüyayı gören kişinin, kendisi gibi ticaret ehli olan ve tabiri caizse artık işin kurdu olmuş, deneyimli ve profesyonel kişilerle yarışmaya çalıştığı anlamına gelir.

RÜYADA LEOPAR DESENİ GÖRMEK

Rüyada leopar deseni görmek de aynı şekilde tabir edilir. Zorluğu seven, hayatını imkânsız gibi görünen ve pek çok kişinin, fikrinden bile uzak durduğu işlere atılan, inanç ve para sahibi kimselerin varlığına, rüya sahibinin de bu kişilerle rakip halinde olup, ticaret yaptığına delalet eder.

RÜYADA LEOPAR ÖLDÜRMEK

Rüyada leopar öldürdüğünü gören kişi düşmanlarından kurtulur, rakiplerine büyük fark atar diye yorumlanır. Başarı elde etmeye tabir edilirken, rüya sahibinin önüne çıkan tüm engellerden ve kişilerden kurtulacağına anlamına gelmektedir.

RÜYADA ASLAN KAPLAN GÖRMEK

Rüyada aslan görmek, rüya sahibinin ileride çok yüksek bir makamda, herkesin saygı duyduğu, sevdiği ama aynı zamanda çekindiği biri olacağına işaret eder. Kişi, çevresinin geniş, sözünün de değerli olması sayesinde, istediği her işi alabilme gücüne ve ayrıcalığına sahip olacak demektir.

Rüyada kaplan görmek, düşündüklerini ve niyetini çekinmeden söyleyen, sivri dilli, acı sözlü, dost mu yoksa düşman mı olduğu anlaşılmayan, gözü kara, aklına koyduğu her şeyi düşünmeden yapacak kadar cahil olan bir kimsenin varlığı ile açıklanmaktadır.

RÜYADA LEOPARIN ISIRMASI

Rüyanızda bir leopar tarafından ısırılmanın anlamı, güçlü bir kişiden gelecek büyük bir kötülükle karşılaşacağınıza yorulur. Bu rüya, amirinizin sizin başınızı ezerek iş hayatınızda geride kalmanıza ve başarısızlıklara yol açtığına tabir edilir. Rüyada leoparın kafanızı ısırması, bir hastalık geçirmenize, elinizi ısırması ise mesleğinizle ilgili yaşayacağınız bir sıkıntı yaşamanıza delalet eder.