Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silahlarını canlı yayında tanıttı. Onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin görev aldığı tatbikat dünya basınında ses getirdi.

Rusya, yeni silahlarını dünyaya gövde gösterisi yaparak tanıttı. Putin'in iskelede yürüdüğü anları Rus haber ajansları çatılar ve diğer yüksek noktalara yerleştirilmiş keskin nişancıların fotoğraflarını dünyaya servis etti.

PEŞ PEŞE FÜZELER FIRLATILDI

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, St. Petersburg'daki törende 46 savaş gemisi ve 4 bin askerin yer aldığını bildiriyor. Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'da ise, Baltiysk kenti açıklarında anti denizaltı gemisi Aleksin peş peşe füzeler fırlattı. Rusya tarafından altı yıl önce ilhak edilen Kırım'daki törenlerde ise suda ve karada gidebilen zırhlı personel taşıyıcılar dikkat çekti.

PUTİN, YENİ SİLAHLARI "BENZERSİZ" OLARAK TANIMLADI

Putin'in verdiği bilgiye göre, aynı zamanda nükleer su altı droneları da yine donanmanın hizmetine sunulacak. Yeni nesil nükleer silahları "benzersiz" olarak tanımlayan Putin, söz konusu füzelerin dünyanın her yerini vurabileceğini belirtiyor. Putin ayrıca Rusya'nın en iyi savaş gemileri, denizaltıları ve donanma unsurlarının sahne aldığı törende deniz kuvvetlerinin büyümeye devam edeceğini ve 40 yeni aracın bu yıl sonuna kadar donanmaya katılacağını açıkladı.

St. Petersburg'da donanmaya hitap eden Rusya lideri Putin, Rus deniz kuvvetlerinin yakın zamanda hipersonik nükleer saldırı silahlarına sahip olacağını söyledi.