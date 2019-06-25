Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6...
Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
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