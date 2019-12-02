Rusya Wikipedia'ya karşılık ulusal ansiklopedisini internete taşıyor
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Rusya Wikipedia'ya karşılık ulusal ansiklopedisini internete taşıyor

Rusya kitlesel çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'ye alternatif olması için ulusal ansiklopedisini internet ortamına taşımaya hazırlanıyor

02.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:12
Rusya Wikipedia'ya karşılık ulusal ansiklopedisini internete taşıyor

kitlesel çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'ye alternatif olması için ulusal ansiklopedisini internet ortamına taşımaya hazırlanıyor.


Devlet Başkanı 'in Wikipedia'nın güvenilmez olduğunu ve yerine başka bir şey konması gerektiğini söylemesinin ardından başlayan çalışmalar hızlandırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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