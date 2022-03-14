Gözler, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'ncüsünde! İşte görüşmeyle ilgili tüm detaylar

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan Rusya - Ukrayna savaşında 4. tur müzakereleri bugün yapılıyor. İlk 3 görüşmenin aksine bu sefer çevrimiçi olarak gerçekleştirilen görüşmeler, saat 12.25 itibarıyla başladı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMALAR

Görüşme öncesinde ve devamında hem Ukrayna tarafından hem de Rusya tarafından dikkat çeken açıklamalar geldi. Müzakere öncesinde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Görüşmelerde heyetimizin net bir görevi var: Ukrayna ve Rusya cumhurbaşkanları toplantısının gerçekleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak." dedi. Ukrayna heyetinin başkanı Podolyak da, çevrim içi müzakerelerin aralıksız devam ettiğini söyledi, 4'üncü tur görüşmelerde "ön sonuçların" ele alınacağını ifade etti.

"HENÜZ ELLE TUTULUR BİR GELİŞME YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise henüz görüşmelerde elle tutulur bir gelişme yaşanmadığını ancak iki tarafın da ortak noktada buluşmak için adımlar attığı belirtildi.

3. GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı. Üçüncü tur ise Belarus'un Brest kentinde gerçekleşmiş, insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmıştı.