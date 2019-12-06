Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor
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Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor

Rusya yerel basını, Türkiye ve Rusya'nın 2020'de yeni S-400 roketleri satın alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

06.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:49
Rusya ve Türkiye yeni bir S-400 teslimatı anlaşması oluşturulmasını değerlendiriyor

Rusya yerel basını, Türkiye ve Rusya'nın 2020'de yeni S-400 roketleri satın alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Başkanı Dmitry Shuagev, Rus ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, iki ülkenin 2020 yılında oluşturulması öngörülen yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu konu üzerinde sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Burada en önemli olan şey, iki tarafın da bölgedeki işbirliğini sürdürmek için istekli olması" dedi. Rusya yönetimine bağlı silah ihracat şirketi Rosoboroneexport Başkanı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov geçen ay, Moskova'nın Türkiye'ye daha fazla S-400 gönderilmesini umduğunu duyurmuştu.


Kaynak: DHA
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