Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu - Haberler

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Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Vasilkov'u 6 füzeyle hedef aldığı saldırıda yakıt deposunu ve askeri havaalanı etrafındaki askeri mühimmat deposunu vurdu.

- Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Vasilkov'u 6 füzeyle hedef aldığı saldırıda yakıt deposunu ve askeri havaalanı etrafındaki askeri mühimmat deposunu vurdu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 17 gündür sürdürüyor. Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir bölgede bulunan Vasilkov'u 6 füzeyle hedef aldı. Kiev Bölge Valisi Aleksey Kuleba yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Vasilkov'daki bir yakıt deposunu vurduğunu ifade etti. Kiev Bölge Polisinden yapılan açıklamada da askeri havaalanı yakınlarına 6 füze atıldığı, saldırı sonucu askeri mühimmat deposunda hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıların ardından füzelerin isabet ettiği depolar alev aldı.

Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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