Rusya, Uzak Doğu'ya olan sınırlarını kapattı

30.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:47

Rusya Federasyonu, Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını engellemek amacıyla Uzak Doğu'ya olan sınırların kapatıldığını açıkladı.

TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Federasyonu Başbakanı Mikhail Mishustin, Çin'de ortaya çıkan virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Uzak Doğu'ya olan sınırların kapatıldığını açıkladı. Mishustin yaptığı açıklamada, "Bugün imzalanan emir işleme koyuldu. Bugün herkesi Uzak Doğu bölgesindeki sınırı kapatmak için gereken tedbirler ve hükümetin Rusya Federasyonu'nda koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik aldığı diğer önlemler hakkında bilgilendireceğiz" ifadelerin kullandı.Koronavirüs sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 7 bin 711 kişi olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA