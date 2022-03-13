Rusya-Ukrayna savaşının kırılma noktası! Dünyanın gözü Kiev'e çevrildi
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 18. güne girilirken, bölgedeki gelişmeler endişe ile takip ediliyor. Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişinin sürdüğü sırada Ukrayna cephesinden gelen 'sonuna kadar buradayız' açıklamaları da endişenin boyutunu artırıyor. Rus ordusunun Kiev'e girmesiyle birlikte burada yaşanacak çatışmalar, savaşın kırılma noktası olarak görülüyor.
Tüm dünyanın endişe ile takip ettiği Rusya- Ukrayna savaşında 18. güne girildi. Bölgede çatışma ve bomba sesleri yükselmeye devam ederken, Rus ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü Kiev'de nasıl bir tablo ortaya çıkacağı merak edilmeye başlandı.
Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerleyişi yeniden başlarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise kararlılık mesajı verdi. Zelenski, Rus ordusunun Kiev'e ancak tüm Ukraynalıları yok ettikten sonra girebileceğini söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da başkentin "savaşmaya hazır" olduğunu söyledi. Kontrol noktalarının hazır olduğu ve ikmal hatlarının yerinde olduğunu vurgulayan Podolyak, "Kiev sonuna kadar ayakta kalacak" dedi.
Rus tarafının kararlı yürüyüşüne, Ukrayna tarafının direnişle karşılık vermesinin ardından savaşın kilit konumunda bulunan Kiev'de nasıl bir tablo ortaya çıkacağı merak edilmeye başlandı. Kiev'deki tablonun iki ülke arasındaki müzakereleri de yakından etkilemesi bekleniyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022