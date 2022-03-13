Rusya-Ukrayna savaşının kırılma noktası! Dünyanın gözü Kiev'e çevrildi

Tüm dünyanın endişe ile takip ettiği Rusya- Ukrayna savaşında 18. güne girildi. Bölgede çatışma ve bomba sesleri yükselmeye devam ederken, Rus ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü Kiev'de nasıl bir tablo ortaya çıkacağı merak edilmeye başlandı.

ZELENSKİ: ANCAK HEPİMİZİ YOK ETMELERİ HALİNDE GİREBİLİRLER

Rus ordusunun Kiev'e doğru ilerleyişi yeniden başlarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise kararlılık mesajı verdi. Zelenski, Rus ordusunun Kiev'e ancak tüm Ukraynalıları yok ettikten sonra girebileceğini söyledi.

"BAŞKENT SAVAŞMAYA HAZIR"

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da başkentin "savaşmaya hazır" olduğunu söyledi. Kontrol noktalarının hazır olduğu ve ikmal hatlarının yerinde olduğunu vurgulayan Podolyak, "Kiev sonuna kadar ayakta kalacak" dedi.

TÜM GÖZLER KİEV'DE

Rus tarafının kararlı yürüyüşüne, Ukrayna tarafının direnişle karşılık vermesinin ardından savaşın kilit konumunda bulunan Kiev'de nasıl bir tablo ortaya çıkacağı merak edilmeye başlandı. Kiev'deki tablonun iki ülke arasındaki müzakereleri de yakından etkilemesi bekleniyor.

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