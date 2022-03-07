Rusya, Ukrayna savaşının durması için 4 yeni şartını masaya koydu
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Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri devam ederken Moskova savaşın durması için yeni şartlarını açıkladı. Bu şartlar; anayasanın tarafsızlığı belirtecek şekilde değiştirilmesi, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması, Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin bağımsız devletler olarak tanınması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması olarak sıralandı.
Rusya- Ukrayna savaşında 12. güne girilirken Moskova cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada savaşın durdurulması için 4 şart masaya konuldu.
Reuters'ın haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için Rusya'nın şartlarını yineledi. Peskov, "Bu şartlar yerine getirilirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak" ifadelerini kullandı.
Bu şartlar şu şekilde sıralandı;
- Anayasanın tarafsızlığı belirtecek şekilde değiştirilmesi
- İlhak edilen Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması
- Donetsk ve Luhansk sözde cumhuriyetlerinin bağımsız devletler olarak tanınması
- Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması
Peskov, bu şartların yerine getirilmesi halinde askeri harekata anında son vereceklerini Kiev hükümetine de ilettiklerini söyledi. Ukrayna'nın bu koşullardan haberdar olduğunu söyleyen Peskov, "Onlara, tüm bunlara anında son verilebileceği söylendi" dedi.
Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla toprak iddiasında olmadığını da vurgulayarak, "Yaptığımız şey, Ukrayna'nın silahtan arındırılmasını tamamlamak. Bunu tamamlayacağız. Ama asıl mesele, Ukrayna'nın askeri eylemlerine son vermesi. Askeri eylemlerine son vermeliler ve o zaman kimse ateş etmeyecek" diye konuştu.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022