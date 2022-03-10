Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor - Haberler

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Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında sivil yerleşim yerini vurdu.

- Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında sivil yerleşim yerini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününde sürerken, Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında askeri alanın bulunmadığı bölgede müstakil bir ev Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından evde yangın çıkarken, bölge halkı büyük panik yaşadı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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