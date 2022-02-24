Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır"... - Haberler
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Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır"...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya Savunma Bakanlığı,

Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Rus uçağı, Ukrayna, Medya, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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