Rusya Savunma Bakanlığı: S-400'ler Belarus'a ulaştı - Haberler
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Rusya Savunma Bakanlığı: S-400'ler Belarus'a ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı. Personel, boşaltma istasyonundan standart ekipman üzerinde Brest bölgesindeki tanıdık olmayan bir tatbikat alanına ilerleyecek" ifadelerini kullandı.


Rusya Savunma Bakanlığı: S-400'ler Belarus'a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: S-400'ler Belarus'a ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: S-400'ler Belarus'a ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

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