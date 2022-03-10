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Rusya saldırısı altındaki Ukraynalı siviller

AA - Jaime Alekos - Güncel
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Molotof kokteyli atışı çalışan bir sivil Sivillerin molotof atışı çalışması Taras Maselko ile röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Molotof kokteyli atışı çalışan bir sivil

Sivillerin molotof atışı çalışması

Taras Maselko ile röportaj

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Liviv kentinde bir araya gelen siviller molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı.

Rusya saldırısı altındaki Ukraynalı siviller

Rusya saldırısı altındaki Ukraynalı siviller

Rusya saldırısı altındaki Ukraynalı siviller

AA / Jaime Alekos - Güncel

Röportaj, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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