Rusya saldırısı altındaki Ukraynalı siviller
AA - Jaime Alekos - Güncel
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Molotof kokteyli atışı çalışan bir sivil Sivillerin molotof atışı çalışması Taras Maselko ile röportaj Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Molotof kokteyli atışı çalışan bir sivil
Sivillerin molotof atışı çalışması
Taras Maselko ile röportaj
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Liviv kentinde bir araya gelen siviller molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı.