Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Zarar görmüş bir bina ve çocuk parkı İmha edilmiş bir tank Yanmış araçlar Zarar görmüş binalar Yıkıntı halindeki binaların içinden detaylar Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukurRusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.
Zarar görmüş bir bina ve çocuk parkı
İmha edilmiş bir tank
Yanmış araçlar
Zarar görmüş binalar
Yıkıntı halindeki binaların içinden detaylar
Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukur
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.