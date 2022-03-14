Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - Haberler

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Zarar görmüş bir bina ve çocuk parkı İmha edilmiş bir tank Yanmış araçlar Zarar görmüş binalar Yıkıntı halindeki binaların içinden detaylar Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukurRusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Zarar görmüş bir bina ve çocuk parkı

İmha edilmiş bir tank

Yanmış araçlar

Zarar görmüş binalar

Yıkıntı halindeki binaların içinden detaylar

Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukur

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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