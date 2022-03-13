Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Zarar görmüş binalar Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukur Zarar görmüş binaların içinden detaylar Zarar görmüş bir çok araç Yere saçılmış paralar Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.
Zarar görmüş binalar
Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukur
Zarar görmüş binaların içinden detaylar
Zarar görmüş bir çok araç
Yere saçılmış paralar Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.