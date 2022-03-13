Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti - Haberler

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Zarar görmüş binalar Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukur Zarar görmüş binaların içinden detaylar Zarar görmüş bir çok araç Yere saçılmış paralar Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Zarar görmüş binalar

Bombardıman sonrası oluşmuş bir çukur

Zarar görmüş binaların içinden detaylar

Zarar görmüş bir çok araç

Yere saçılmış paralar Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti yakınlarındaki bir çok yerleşim yeri bombardıman sonucu hasar gördü.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Tragger, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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