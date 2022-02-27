Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi

AA, Juancho Torres - Güncel
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Rusya Büyükelçiliği önünde protesto Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaşın protesto etmesi Rusya ve Putin karşıtı pankartlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için bir araya gelen Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde...

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaşın protesto etmesi

Rusya ve Putin karşıtı pankartlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için bir araya gelen Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Protestoya katılan bir çok kişinin Rusya ve Putin karşıtı pankartlar taşıdığı görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Kolombiya'da protesto edildi

AA / Juancho Torres - Güncel

Kolombiya, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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