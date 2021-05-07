90 yaşındaki oyuncu Ivan Krasko, 5. evliliğini kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle yapıyor
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90 yaşındaki oyuncu Ivan Krasko, 5. evliliğini kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle yapıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rus sinema ve tiyatrosunun efsane aktörü 90 yaşındaki İvan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük Natalya Smıkova adlı sevgilisiyle 5'inci kez evliliğe hazırlanıyor.

Rus sinema ve tiyatrosunun efsane aktörü 90 yaşındaki İvan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük Natalya Smıkova adlı sevgilisiyle 5'inci kez evliliğe hazırlanıyor.

Rusya'da evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Rus sinema ve tiyatrosunun ünlü aktörü 90 yaşındaki İvan Krasko, 5'inci kez nikah masasına oturacak. Üç evliliğinde de kendisinden oldukça küçük kadınlarla olan Krasko geneleği bozmadı. Krasko, kendisinden 48 yaş küçük Natalya Smıkova adlı sevgilisiyle yine medyanın ilgi odağı oldu. Rus medyasına konuşan Krasko,kız arkadaşı Natalya Smıkova ile tiyatroda tanıştıklarını söyledi. Natalya'nın sık sık Krasko'nun performanslarını izlemek için tiyatroya gittiğini söyleyen Krasko " Birbirimizi seviyoruz. Evlilik planları var" dedi.

BİR ÖNCEKİ EŞİ ÖĞRENCİSİYDİ

Krasko, 2015 yılında, kendisinden 60 yaş küçük öğrencisi Natalia Shevel ile St. Petersburg'da 4'üncü kez evlenmişti. 100'den fazla filmde ve çok sayıda tiyatro oyununda 140'ın üzerinde başrol oynayan ünlü aktör, 6 yıl önceki evliliğinde Sovyet donanmasında giydiği üniforması ile damat olmuştu.

90 yaşındaki oyuncu Ivan Krasko, 5. evliliğini kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle yapıyor
90 yaşındaki oyuncu Ivan Krasko, 5. evliliğini kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle yapıyor
90 yaşındaki oyuncu Ivan Krasko, 5. evliliğini kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

90 yaşındaki oyuncu Ivan Krasko, 5. evliliğini kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle yapıyor
90 yaşındaki oyuncu Ivan Krasko, 5. evliliğini kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle yapıyor
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