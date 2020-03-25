Rusya'nın Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı Rusya'nın Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Fakat Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı

Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Fakat Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com