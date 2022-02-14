Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'ya yönelik askeri bir harekat başlatacağını iddia ederek, ABD'nin Ukrayna krizinde Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Abd eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Ukrayna- Rusya krizine değinirken, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri desteğin yanlış olduğunu itiraf etti.

Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddia eden Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu" dedi.

ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi. Ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi."

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges, sözlerine şöyle devam etti:

"NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye kendi bilgi kampanyasını başlatmalı Türkiye'nin yaptığı işlere bakın kritik bir rol oynuyoruz demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, ABD, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (9)

Martin Sikertel:

İşin açıklaması biz ortalığı karıştırıp savaş çıkartalım ama askerimize bir şey olmasın; sizi müttefik diye gazlayalım askerinizi sürün, sizin askeriniz şehit olsun. Geçti canım o devirler, hadi başka kapıya.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Aykut Kalanoğlu:

Kusura bakmayın sizinle işbirliği yapamayız bize karşı her türülü kalleşliği yaptınız yapmaya da devam ediyorsunuz örnek Suriye ve haminiz YPG ,,, Rus'lar çok daha güvenilir çok daha mertler sizin gibi namert değiller !

Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:

işinize bakın tenekeler reis zaten o tufaya düşmez rahat olun siz

Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title