Rusya'nın geliştirdiği 3'üncü Covid-19 aşısı KoviVak 18 bölgede dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'nın geliştirdiği 3'üncü Covid-19 aşısı KoviVak 18 bölgede dağıtılacak

Rusya'nın geliştirdiği 3'üncü Covid-19 aşısı KoviVak 18 bölgede dağıtılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği 3'üncü aşı olan KoviVak'ın ülkenin 18 bölgesine dağıtımı hafta sonu gerçekleştirilecek.

Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği 3'üncü aşı olan KoviVak'ın ülkenin 18 bölgesine dağıtımı hafta sonu gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Rusya'nın geliştirdiği bir aşının daha ülkede dağıtımına başlanacağı açıklandı. Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen 3'üncü aşı KoviVak, hafta sonu 18 bölgeye teslim edilecek. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kas içi uygulama için bir süspansiyon formunda mevcut olan aşının ilk olarak Leningrad, Moskova, Stavropol ve Primoraky bölgeleri ve Tataristan Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı ifade edildi. Açıklamada, tam teşekküllü bir virüs içeren ve klasik tekniğe göre yapılmış aşının 25 Nisan'a kadar ülkenin 18 bölgesinin polikliniklerinde kullanılmaya başlanacağı kaydedildi.

Ayrıca bilinen tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtilen KoviVak aşısı, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Bilim Merkezi uzmanları tarafından bağışıklığı zayıf olanların yanı sıra hastalığa daha önce yakalanan kişiler için de öneriliyor.

Klinik çalışmaların KoviVak'ın tam güvenliğini ve düşük alerji riskini doğruladığı belirtilen açıklamada, deneklerin çoğunda ilk aşılamadan sonraki 42'inci günde bağışıklık oluşacağı ifade edildi.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'nın geliştirdiği 3'üncü Covid-19 aşısı KoviVak 18 bölgede dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 05:28:47. #1.15#

title