Rusya'nın Donbas hamlesi sonrası, Putin'in yıllar önce çekilen videosu yeniden gündem oldu

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi.

UKRAYNA'YA GİRME TALİMATI VERDİ

Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak. Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"RUSYA'NIN SINIRI NEREDE BİTİYOR?"

Tarihi bir konuşma yapan Putin'in Sovyetler Birliği zamanındaki toprakları hala Rusya'ya ait olarak görmesi, tüm dünyayı hayrete düşürdü. Endişeli bekleyiş sürerken Putin'in yıllar önce çekilen bir videosu yeniden gündem oldu. Videoda bir çocuğa "Rusya'nın sınırı nerede bitiyor?" diye soran Putin, aldığı "Bering Boğazı ile ABD'ye kadar uzanıyor." cevabını beğenmiyor. Putin bunun üzerine manidar bir şekilde, çocuğa ve salondaki misafirlere dönerek "Rusya'nın sınırı yoktur." ifadelerini kullanıyor.