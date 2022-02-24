Rusya NATO üyesi mi? Rusya, NATO ülkesi mi? NATO ülkeleri kimler?
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Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası Rusya ve Ukrayna ülkelerinin NATO'ya üye olup olmadıkları araştırılıyor. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 ülke ile kuruluna bir ittifaktır. Peki, Rusya NATO üyesi mi? Rusya, ülkesi mi? NATO ülkeleri kimler? NATO haritası!
Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO ittifakı, 4 Nisan 1949 tarihinde Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulmuştur. İleriki yıllarda Türkiye ve Yunanistan'ın beraber 18 Şubat 1952 yılında katıldığı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) ülkeleri kimler? Rusya NATO üyesi mi? Rusya, ülkesi mi? İşte detaylar…
Rusya ve Ukrayna krizinin ardından Ukrayna ve Rusya'nın NATO üyesi olup olmadığı merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO'ya üye değillerdir.
Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, birleşik krallık, ABD, Türkiye, Yunanistan, Almanya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya