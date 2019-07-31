Rusya: Muhalif politikacı Navalny zehirlenmedi diyen hastane raporu inandırıcı bulunmadı

Rusya'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan muhalif politikacı Alexei Navalny'nin zehirlenmediği açıklandı. Moskova Sklifosovsky Hastanesi'nin baş doktoru Alexei Tokarev, Rus haber ajansı Interfaks'a yaptığı açıklamada, yapılan testlerde herhangi bir zehre rastlanmadığını belirtti.

Fakat bu açıklama Navalny cephesinde inandırıcı bulunmadı. Muhalif politikacının kişisel doktoru Anastasia Vasilyeva hastanenin tüm zehirleri tespit edebilecek yeterli ekipmana sahip olmadığını iddia etti. Bu sebeple politikacının hastaneye kaldırılırken giydiği tişört üzerinde ve saç telinde bağımsız bir laboratuvarın testler yapacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle