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Rusya Mariupol'ü vurmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya Mariupol'ü vurmaya devam ediyor

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki sivil yerleşim alanlarını vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki sivil yerleşim alanlarını vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 18 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde bulunan Mariupol kenti, Rusya'nın ağır bombalamalarına maruz kaldı. Rus ordusu tarafından askeri alanlar hariç sivil yerleşim alanlarının da vurulduğu görüntüler amatör kameralara yansıdı. Çok katlı binaların vurulduğu Mariupol şehrinde vatandaşlar göçük altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Saldırılar sonucu hayatını kaybeden ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, şehrin merkezinden amatör kameralara yansıyan görüntülerde şehrin aldığı hasar gözler önüne serildi. Şehirdeki son durumu videoya çeken bir kişi, "Halk temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Sivil vatandaşların şehirden ayrılma denemeleri de zaman zaman Rusların saldırısına uğrayarak provoke ediliyor" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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