Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı
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Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı

22.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiltere'de yaşayan 6 hedefi içeren yeni bir "ölüm listesi" oluşturduğu iddia edildi. İngiliz basınına konuşan Rus casus, Putin'in siyasi rakiplerine gücünü ispat etmek için böyle bir yönteme başvurduğunun altını çizdi. Casus söz konusu listede Bill Browder, eski MI6 çalışanı Christopher Steele, Mihail Khodorkovsky, Vladimir Aşurkov, Evgeny Chichvarkin ve Boris Karpichkov'un yer aldığını belirtti.

İngiliz basını Rus lider Putin ile ilgili oldukça dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Daily Mail'de yer alan habere göre, Putin İngiltere'de yaşayan altı hedefi içeren yeni bir "ölüm listesi" oluşturdu. Kimliğinin gizli kalması şartı ile İngiliz basınına konuşan bir Rus casus, Putin'in siyasi rakiplerine gücünü ispat etmek için bu yönteme başvurduğunun altını çizdi.

Rusya lideri Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus isimleri tek tek paylaştı
Eski MI6 çalışanı Christopher Steele.

İSTİHBARAT SERVİSİ KHODORKOVSKY'İ ÖLDÜRMEKLE GÖREVLENDİRİLDİ

Casus söz konusu listede Bill Browder, eski MI6 çalışanı Christopher Steele, Vladimir Aşurkov, Evgeny Chichvarkin ve Boris Karpichkov'un yer aldığını öne sürdü. Casus, Rusya'nın "Orman" olarak bilinen denizaşırı istihbarat servisi SVR'nin Mihail Khodorkovsky'yi ortadan kaldırmakla görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

İngiliz basını açıklamaların sahibi olan ismin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) görev yaptığını yazdı.

Rusya lideri Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus isimleri tek tek paylaştı
Mihail Khodorkovsky.

"İNGİLTERE'YE EN CİDDİ TEHDİT"

Bu açıklamanın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimiz hafta yapılan savunma incelemesinde Rusya'yı, "İngiltere'ye en ciddi tehdit" olarak nitelendirmesinin hemen ardından yapılması ile "dikkat çekici" olarak nitelendirildi.

SİBİRYA'DA 'SERT ADAM' İMAJI VERDİ

Rus lider dün son dönemde pek çok kez yaptığı gibi "sert adam" imajı vermek için Sibirya tatilinde fotoğraflar yayınlamıştı.

Hafta sonunu Sibirya'da geçiren Putin'e Savunma Bakanı Sergei Shoigu da eşlik etmişti.

Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı
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