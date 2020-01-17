Rusya: İran, sınırındaki ABD F-35'leri yüzünden yolcu uçağını vurdu
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Rusya: İran, sınırındaki ABD F-35'leri yüzünden yolcu uçağını vurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Ukrayna'ya ait yolcu uçağı düşürmesinin, Tahran'ın ABD'nin misilleme korkusu nedeniyle yapıldığını ileri sürdü

17.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 22:13
Rusya: İran, sınırındaki ABD F-35'leri yüzünden yolcu uçağını vurdu

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ın 'ya ait yolcu uçağı düşürmesinin, Tahran'ın ABD'nin misilleme korkusu nedeniyle yapıldığını ileri sürdü.


Lavrov, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği yıllık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İran yine saldırı bekliyordu. O anda (yolcu uçağının düşürülmesi) İran'ın sınır bölgesinde en az altı adet F-35 savaş uçağı vardı. Bu bilgi henüz teyit edilmiş değil. Ancak böylesi durumlarda her zaman için yaşanabilecek sinir (gerginlik) halinin mevcudiyetinin altını çizmek isterim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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