Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Haberler

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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

AA, Leon Klein - Güncel
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Bölge sakini bir kadının sığınaktan çıktıktan sonra çevreyi kontrol etmesi Sığınaktan görüntüRusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Bölge sakini bir kadının sığınaktan çıktıktan sonra çevreyi kontrol etmesi

Sığınaktan görüntü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan İlovaysk'ta da bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

AA / Leon Klein - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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