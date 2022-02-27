Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
AA, Leon Klein - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bölge sakini bir kadının sığınaktan çıktıktan sonra çevreyi kontrol etmesi Sığınaktan görüntüRusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Bölge sakini bir kadının sığınaktan çıktıktan sonra çevreyi kontrol etmesi
Sığınaktan görüntü
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan İlovaysk'ta da bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.