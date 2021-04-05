Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama
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Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama

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Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi her geçen gün tırmanıyor. Dün ortaya çıkan ve önce Rusya'nın sonra da Ukrayna'nın sınıra askeri sevkiyat yaptığını gözler önüne seren görüntülerin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bölgedeki askeri faaliyetlerin kimseyi endişelendirmemesi gerektiği vurgulanırken, bu durumun kimseye tehdit oluşturmadığının altı çizildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Dün sınır bölgesinde karşılıklı askeri hareketlilik yaşanmıştı. Rusya'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

"ASKERİ FAALİYETLER KİMSEYİ ENDİŞELENDİRMESİN"

Kremlin'den görüntüler ile ilgili yapılan ilk açıklamada bölgedeki askeri faaliyetlerin kimseyi endişelendirmemesi gerektiği vurgulandı. Aynı açıklamada bu durumun kimseye tehdit oluşturmadığının altı çizildi.

Rusya ile Ukrayna arasında sınırda tehlikeli restleşme! Kremlin'den yeni açıklama

RUSYA'NIN YIĞINAK HAMLESİNE UKRAYNA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Dün İngiliz medyasının ulaştığı videoda Rus tarafının sınır bölgesine yeni sevkiyatlar yaptığı görülmüştü. Söz konusu video ile Rusya'nın bölgeye onlarca tank ve zırhlı araç gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Ukrayna cephesinden de benzer bir adım gelmiş, Ukrayna hükümeti tren yolu ile sınıra onlarca T-72 tankı göndermişti.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama
Haber Yorumları (1)
RAŞİT YANMAZ: bu savaşa burnumuzu sokmayız inşallah bırakın yesinler birbirlerini
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