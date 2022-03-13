Rusya Harkov'da gaz hattını vurdu: 1 yaralı - Haberler

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Rusya Harkov'da gaz hattını vurdu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rusya Harkov'da gaz hattını vurdu: 1 yaralı Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir gaz hattına düzenlediği saldırının ardından çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

- Rusya Harkov'da gaz hattını vurdu: 1 yaralı

HARKOV - Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir gaz hattına düzenlediği saldırının ardından çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasında 18 gündür devam eden savaşta Rus ordusu kritik enerji noktalarını ve sivil alanları vurmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov şehrine Rus uçakları tarafından düzenlenen saldırıda, şehrin İzüm bölgesine bağlı Glazunovka köyündeki bir şirkete ait gaz hattı patlatıldı. Saldırı nedeniyle çıkan yangının 300 metrekareye yayıldığı ve işyerinde bulunan çalışanlardan 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya Harkov'da gaz hattını vurdu: 1 yaralı

Rusya Harkov'da gaz hattını vurdu: 1 yaralı

Rusya Harkov'da gaz hattını vurdu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Enerji, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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