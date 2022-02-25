Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı - Haberler

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Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

Haberler.com, Emre İliksiz - Dünya
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Ukrayna'yı işgalinden sonra Formula 1 takviminden çıkarılan ve Şampiyonlar Ligi final maçı elinden alınan Rusya, Eurovision Şarkı Yarışmasından da diskalifiye edildi.

Putin'in emriyle Ukrayna'ya giren Rusya'ya karşı yaptırımlar devam ediyor. Siyasi ve ekonomik yaptırımların yanı sıra kültürel anlamda da önemli kararlar alınıyor. Formula 1 yönetimi, Rusya Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkardı. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçı, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağı açıklandı.

RUSYA, EUROVİSİON'DAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Son olarak ise Avrupa Yayın Birliği, Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışmasından diskalifiye edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Uluslararası etkileşimi öne çıkaran, karşılıklı anlayışı ve izleyicileri, müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan bu kültürel yarışmanın değerlerini koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Eurovision Şarkı Yarışması, Eurovision, Rusya, Dünya, Haberler

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