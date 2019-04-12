Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi Eleştirip Türkiye'yi Örnek Gösterdi

ABD'nin ekonomi alanında artık dürüstçe rekabet edecek güçte olmadığını, yaptırım ve tehditlere başvurduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yöneltilen tehditleri örnek olarak sundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi'nde öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, ABD'nin ekonomi alanındaki gücünü yitirdiğine dikkat çekti. Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"ABD EKONOMİSİ DÜRÜSTÇE REKABET EDECEK GÜÇTE DEĞİL"

"ABD, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeyle ilgili olmayan diğer alanlarda da uluslararası hukuku ihlal ediyor. Eğer bunu tamamen ekonomik açıdan değerlendirecek olursak, ABD eskiden olduğu gibi bir süper güç ancak rolü azalıyor. Çin ve Hindistan ile bir dizi ülkenin ve bölgenin ekonomisi hızla büyüyor. Son 2-3 yıldaki gözlemlerimize göre ABD ekonomisi dürüstçe rekabet edecek güçte değil."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin uluslararası ekonomi ilişkilerindeki eylemlerinin haksız rekabet yöntemleriyle şekillendiğine dikkat çeken Lavrov, Washington'un sadece bağımsız politika izleyenlere değil, en yakın müttefiklerine bile yaptırım uygulamaya başladığını vurguladı.

Lavrov, "Kuzey Akım-2'yle ilgili gelişmeler buna bir örnek. NATO üyesi Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak için Rus silahı alma kararı nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehditler ve daha birçok gelişme birer örnek niteliğinde" dedi.