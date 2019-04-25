Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İlk Kez Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore liderine ziyaretinin Kuzey Kore'yi, ayrıca iki ülkenin birbirini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

Tüm ziyaretlerini trenle gerçekleştirdiği için, zirvelerin yeri güvenlik gerekçesiyle kendisine göre belirlenen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da Putin'e Rusya'dan Vladivostok'a kadar uçuş yaptığı için teşekkür etti.

Vladivostok, Rusya-Kuzey Kore sınırından 129 km uzaklıkta bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'yı ziyaretinin ikili ilişkileri geliştireceğine eminim. Kim'in Rusya'yı ziyareti Kore Yarımadası'ndaki anlaşmazlığı anlamak açısından bize yardımcı olacak. Kim'in Kuzey Kore-ABD ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Kuzey Kore liderinin ticari ilişkileri geliştirmek adına yapacağın çok şey var.

"TAKDİR EDİYORUM"

Rus lider Putin, Kim-Jong-un'un ziyaretinin Kuzey Kore'deki anlaşma sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda faydalı olacağını belirtti. Putin ayrıca Kim Jong-un'un ABD-Kuzey Kore ilişkilerini düzeltmek için verdiği çabaları takdir ettiğini de ifade etti.