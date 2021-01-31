Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı
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Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı

31.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:14

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşıların bulunduğu konteynerlerdan indirilmesi Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in gazetecilere açıklama yapması Aşıların depolara taşınma Sağlık çalışanlarının aşıları yerleştirmesi Aşılardan detaylar DONETSK - Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19)...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aşıların bulunduğu konteynerlerdan indirilmesi

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in gazetecilere açıklama yapması

Aşıların depolara taşınma

Sağlık çalışanlarının aşıları yerleştirmesi

Aşılardan detaylar DONETSK - Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in de katıldığı bir törenle Sputnik V aşılarının bulunduğu konteynerler Donetsk'teki 4 No'lu Polikliniğe taşındı. Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" 11 Ağustos 2020'de, ikinci aşı "EpiVakKorona" ise 14 Ekim 2020'de tescil edilmişti.

Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı
Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı
Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı
Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alexander Ermochenko

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