Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşıların bulunduğu konteynerlerdan indirilmesi Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in gazetecilere açıklama yapması Aşıların depolara taşınma Sağlık çalışanlarının aşıları yerleştirmesi Aşılardan detaylar DONETSK - Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19)...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aşıların bulunduğu konteynerlerdan indirilmesi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in gazetecilere açıklama yapması
Aşıların depolara taşınma
Sağlık çalışanlarının aşıları yerleştirmesi
Aşılardan detaylar DONETSK - Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in de katıldığı bir törenle Sputnik V aşılarının bulunduğu konteynerler Donetsk'teki 4 No'lu Polikliniğe taşındı. Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" 11 Ağustos 2020'de, ikinci aşı "EpiVakKorona" ise 14 Ekim 2020'de tescil edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alexander Ermochenko