Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aşıların bulunduğu konteynerlerdan indirilmesi

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in gazetecilere açıklama yapması

Aşıların depolara taşınma

Sağlık çalışanlarının aşıları yerleştirmesi

Aşılardan detaylar DONETSK - Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in de katıldığı bir törenle Sputnik V aşılarının bulunduğu konteynerler Donetsk'teki 4 No'lu Polikliniğe taşındı. Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" 11 Ağustos 2020'de, ikinci aşı "EpiVakKorona" ise 14 Ekim 2020'de tescil edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alexander Ermochenko