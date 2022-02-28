Rusya'dan görüşmeler öncesi çarpıcı hamle: Ukraynalı siviller başkentten özgürce ayrılabilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta önceki gün önemli gelişmeler yaşandı. İki ülke "ön koşulsuz" olarak müzakere mutabakatına varırken, görüşmeden çıkacak sonuçlar merakla beklenmeye başladı. Müzakereye çok kısa bir süre kala Rusya tarafından da dikkat çeken bir hamle geldi.

"SİVİLLER BAŞKENTTEN ÖZGÜRCE AYRILABİLİR"

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sivillerin kentten ayrılmasına izin verileceği belirtildi. Sözcünün açıklamasında, "Ukraynalı bütün siviller Kiev-Vasylkiv yolu üzerinden Ukrayna başkentinden özgürce ayrılabilirler" ifadelerine yer verildi.

"SİVİLLERİN TAHLİYESİ İMKANSIZ" DEMİŞTİ

Diğer yandan önceki gün canlı yayına bağlanan Kiev Belediye Başkanı Klitçko, şehrin kuşatıldığını ve sivillerin tahliyesinin artık imkansız olduğunu açıklamıştı. Klitçko ayrıca halkın büyük çoğunluğunun sığınakta olduğunu ve yiyecek yardımı beklediklerini belirtmişti.