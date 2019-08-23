Rusya'Dan, Erdoğan-Putin Görüşmesine Dair Açıklama
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Rusya'Dan, Erdoğan-Putin Görüşmesine Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon ile görüştü.

23.08.2019 15:14
Rusya'Dan, Erdoğan-Putin Görüşmesine Dair Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon ile görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Türkiye'nin inisiyatifiyle gerçekleştiği belirtilirken, görüşmenin içeriği ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"İdlib çatışmasızlık alanındaki durumun istikrara kavuşturulması bağlamında, Rus-Türk işbirliğinin sorunları görüşüldü. Bu bölgeden kaynaklanan terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi memorandumunun uygulanmasının sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı. Eylül ayında, Astana sürecine ait garantör ülkelerin önümüzdeki beşinci zirvesini göz önüne alarak, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Anayasa Komitesi'ni kurmaya ve başlatmaya yönelik çalışmaları da dahil olmak üzere Suriye barış sürecinin diğer yönleri de göz önüne alındı.
Ortadoğu gündeminin konularına ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularına da değinildi."


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et