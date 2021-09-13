Rusya'dan dünyaya gözdağı! Putin, saldırı robotlarını ilk kez sahneye çıkardı - Haberler
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Rusya'dan dünyaya gözdağı! Putin, saldırı robotlarını ilk kez sahneye çıkardı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile birlikte gerçekleştirdikleri ortak tatbikatta tüm dünyaya meydan okudu. Gözdağı olarak nitelendirilen bu tatbikatta Rusya'nın ilk kez Platform-M saldırı robotlarını test etmesi dikkat çekti.

Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021 10 Eylül'de başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm dünyaya askeri gücünü sergilediği bir gözdağı olarak değerlendirilen tatbikatta, Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya'da 9, Belarus'ta 5 poligon kullanıldı. Tatbikatlarda Rusya ve Belarus ordusundan 200 bine yakın asker ve personel görev yapıyor.

ONLARCA ASKERİ ARAÇ KULLANILIYOR

6 Eylül'de sona erecek tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.

SALDIRI ROBOTLARI İLK KEZ TEST EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platform-M saldırı robotlarının test edildiğini duyurdu.

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan değeri 1 milyar doların üzerinde silah alımı planladıklarını söyleyerek "Bu, NATO askeri birlikleri ile doğrudan sınırlarımızın bulunduğu batı yönünü ciddiye aldığımızı gösteriyor." dedi.

Rusya'dan dünyaya gözdağı! Putin, saldırı robotlarını ilk kez sahneye çıkardı
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Gözde Nur Bayar
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