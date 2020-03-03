Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim
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Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim

Rusya'dan Bulgaristan’a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim

03.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:26
Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim

'a doğal gaz temininde tekel konumundaki Rus enerji şirketi 'un, bu ülkeye sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiği bildirildi.


Bulgaristan'ın doğal gaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, "Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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