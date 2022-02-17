Rusya'dan beklerken ilk kurşunu Ukrayna attı! Ateşkesi ihlal edip 4 bölgeye havan toplarıyla saldırdılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'dan beklerken ilk kurşunu Ukrayna attı! Ateşkesi ihlal edip 4 bölgeye havan toplarıyla saldırdılar

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimde ilk tetik çekildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ateşkesi ihlal ederek Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ateşledi. Ukrayna'nın gece yarısı saldırısına Rusya'nın cevap vermesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın başlaması an meselesi.

Rusya- Ukrayna geriliminde Rusya'nın geri adım atmasıyla savaş tehlikesi riski azalmışken, Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.

Saldırı ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları sonrasında geldi. Adı açıklanmayan bir Rus yetkili Ukrayna'nın bu saldırı ile 2015'te üzerinde anlaşmaya varılan Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia etti.

Rusya'dan beklerken savaşı Ukrayna başlattı! Ateşkesi ihlal edip 4 bölgeye havan toplarıyla saldırdılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Doğu Ukrayna'daki ihtilafla ilgili Minsk Anlaşması'nın sorunun tek olası çözümünü temsil ettiğini, ancak Kiev'in anlaşmaya uymak istemediğini açıklamıştı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Umit Cetin:

ukrayna kaşınıyor ruslarla uğraşılmaz

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
TT:

Nasıl ki düne kadar Türk askeri birliğine sızan sözde askerler vardıysa Ukranya da da Amerikan üstün çıkarlarına hizmet eden askerler vardır...Umarım oyunu bozarlar...

Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
Zırtapoz:

Ah bu kan emici Amerika ve Avrupa yokmu. Bunların bu gezegende soyunu kurutmak lazım ki bir daha savaş çıkmasın. Zorla savaş çıkartıp kenardan seyredecekler

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title