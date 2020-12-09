Rusya'dan balistik füze tatbikatı
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Rusya'dan balistik füze tatbikatı

09.12.2020 22:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetleri, Rus Deniz Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri ve Rusya Kara Kuvvetleri'nin katılımıyla büyük bir tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında yapıldığı ifade edilirken, Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü ve Barents Denizi'nden balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi. Tatbikatta Ukrainka Hava Üssü ve Engels Hava Üssü'nden havalanan Tu-160 ve Tu-95MS bombardıman uçaklarıyla da önceden belirlenen hedeflerin vurulduğu belirtildi. Ayrıca tatbikatta Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'ndeki Pemboy ve Kamçatka'da bulunan Kura eğitim sahalarından da balistik füzeler fırlatılarak katılım sağlandığı aktarıldı.

Tatbikatların tümünün başarıyla tamamlandığı aktarılırken Rusya ve ABD arasında uzatılması yönünde görüşmeleri devam eden Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) 5 Şubat 2021 tarihinde sonlanacak. - MOSKOVA

Rusya'dan balistik füze tatbikatı
Rusya'dan balistik füze tatbikatı
Rusya'dan balistik füze tatbikatı
Rusya'dan balistik füze tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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