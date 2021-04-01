Rusya'dan askeri hareketlilik açıklaması: "Kimseyi tehdit etmiyor"
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Rusya'dan askeri hareketlilik açıklaması: "Kimseyi tehdit etmiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Rusya'dan askeri hareketlilik açıklaması: 'Kimseyi tehdit etmiyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sınırda yaşanan askeri hareketliliğe yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu, Silahlı Kuvvetleri istediği gibi topraklarında hareket ettiriyor.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sınırda yaşanan askeri hareketliliğe yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu, Silahlı Kuvvetleri istediği gibi topraklarında hareket ettiriyor. Bu kimseyi ilgilendirmemeli ve kimseyi tehdit etmiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketliliğe yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ordusunun Rusya'nın Ukrayna sınır hattı boyunca askeri faaliyetlerini arttırdığı yönündeki açıklamasına değinen Peskov, Rus askerlerinin ülke çapındaki hareketinin diğer devletleri ilgilendirmemesi gerektiğini ifade etti. Peskov, "Rusya Federasyonu, Silahlı Kuvvetleri istediği gibi topraklarında hareket ettiriyor. Bu kimseyi ilgilendirmemeli ve kimseyi tehdit etmiyor" diye konuştu.

Peskov, "Moskova, sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmalara asla katılmadığını vurgulan Peskov, "Rus askerlerinin Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmaya katılımına gelince, Rus askerleri hiçbir zaman buna katılmadı ve şimdi de katılmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Biz, Avrupa ülkeleri ve tüm dünya devletleri gibi Ukrayna ordusunun kışkırtıcı adımlarının bir sonucu olarak Ukrayna'daki iç savaşın yeniden alevlenmesini istemeyiz" dedi.

Öte yandan Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar sürüyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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