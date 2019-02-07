Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov,Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanlarına çağrı yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğudur." sözlerine ilişkin Venezuela'nın içişlerine askeri müdahalenin "en kötü senaryo" olduğunu ve böyle bir hamlenin çok yıkıcı sonuçları olacağını ifade etti.

Ryabkov, ABD'nin ardından kendilerinin de askıya aldığı INF Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'yla (INF) ilgili yeni bir teklif beklediklerini de belirtti. ABD ve Rusya'nın sırası ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF)6 aylığına askıya aldıklarını duyurmalarından sonra, dün Rusya'dan yeni bir hamle daha gelmişti.

ABD'DEN UYGUN KARŞILIK ALAMAZSA INF'DEN ÇIKACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 ay içerisinde ABD'den uygun bir karşılık alamamaları hâlinde, INF'den çıkacaklarını duyurmuştu. Lavrov, "INF Anlaşması konusunda, zaten ABD'nin tüm asılsız suçlamalarına tüm yanıtları verdik. Başkan Putin bizim duruşumuzu belirlerdi. Biz bir ayna gibi hareket edeceğiz" demişti.

"BİZ DE ANLAŞMAYI UYGULAMAYI DURDURACAĞIZ"

ABD'nin tüm girişimlerine karşılık vereceklerini belirten Lavrov, "ABD'liler anlaşmaya katılımlarını askıya aldı. Biz de aynısını yaptık. 6 aylık sürenin bitmesi üzerine, ABD'li yetkililerin, ABD'nin anlaşmadan çekileceği yönündeki resmi notlarının sonuçlarına göre biz de anlaşmayı uygulamayı durduracağız" ifadesini de kullanmıştı.

BOLTON, VENEZUELA ORDUSUNUN YÜKSEK RÜTBELİLERİNE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaparak, "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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