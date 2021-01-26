Rusya'daki görüntüler dünya gündeminde! Polisten kurtulmayı başaran protestocunun kaçma anı kamerada
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Rusya'daki görüntüler dünya gündeminde! Polisten kurtulmayı başaran protestocunun kaçma anı kamerada

26.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:41

Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik başlatılan gösteriler devam ediyor. Sokakta polis ile göstericiler karşı karşıya gelirken, gözaltına alınmak istenen bir gösterici sosyal medyada gündem oldu. Kalabalık polis grubundan kaçmayı başaran göstericinin o anları binlerce kez izlendi.

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin geçen aylarda zehirlenirken, bu durum ülkede karışıklığa yol açtı. Navalny, kendisini Rus lider Vladimir Putin'in zehirlediğini iddia etti.

NAVALNY GÖZALTINA ALINDI

Almanya'da tedavi altına alınan Navalny ülkesine döndükten sonra gözaltına alınırken, bu durumdan kısa bir süre sonra Putin'e ait olduğu iddia edilen bir yapıyı ifşa etti.

PROTESTOCULAR POLİS İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Rusya'da vatandaşlar Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik gösteriler düzenlerken, binlerce protestocu polis ile karşı karşıya geldi.

POLİSTEN KURTULMAYI BAŞARDI

Polis yakaladığı göstericileri gözaltına alırken, o gösterilerden birinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir genç kalabalık polis grubundan kurtulmayı başarıyor.

KAÇIŞ ANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Metro girişine doğru hareket eden gösterici daha sonra metrelerce yükseklikten atlayarak polislerden kaçıyor. O anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce izlenme aldı.

Rusya'daki görüntüler dünya gündeminde! Polisten kurtulmayı başaran protestocunun kaçma anı kamerada
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